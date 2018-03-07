前外交官訴離 續弦妻反告夫家人求償被駁

2018-03-07 13:38

〔記者溫于德／台北報導〕前駐菲廖姓代表2012年中風、導致右側癱瘓，卻見第二任洪姓妻子不聞問，還持其本票查封拍賣位在金寶山的家族墓地，因而訴離成功。但洪女認為，丈夫手足與第一任妻子所生的子女，明知丈夫不具離婚真意，還冒用律師名義代為提出離婚官司得逞，甚至利用媒體散佈訊息，導致身心受創，因而反擊求償100萬元精神慰撫金，另要求登報道歉。法院審理後認定提告無理，日前判決駁回，仍可上訴。

廖男就任駐菲代表處前，曾是舊金山台北經濟文化辦事處前處長，與李姓元配育有3名子女，但元配之後離世，再娶洪女為第二任妻子，並生1女；但據悉，兩人常為金錢問題爭吵、協議離婚，又因考量么女教養問題，再次登記結婚。

豈知廖男病後有感於妻子不聞問，還拒絕出錢撫養女兒，並以法律手段、查封拍賣他替元配及父母購買的家族墓地，透過律師遞狀訴離。

而洪女不但否認，還反控丈夫家人拒絕讓她探病、濫用薪俸或惡意棄她與女兒於不顧；但一審並未採信，反認定夫妻婚姻確實出現重大破綻，而女方應負主要責任，判准離婚。案經女方雖上訴高院，仍再度被判准，現已上訴三審。

但據了解，洪女始終認為，丈夫沒有離婚真意，是遭胞弟、胞妹以及第一任妻子的子女聯合律師後，冒用名義代提離婚訴訟，導致法院誤判，且在判決結果出爐後，交給媒體報導並散佈，藉此達到貶損個人品德、操守或社會評價，因而另案對4人提起民事求償，要求連帶賠償100萬元精神慰撫金並登報道歉。

不過，被告4人均辯，家族成員多為公務員、平時低調度日，況且，離婚訴訟是家族醜事，「遮隱猶不及，豈會提供媒體報導資」，否認指控。至於是否聯合律師、冒用張男身分提離婚訴訟，導致判決結果不實？4人再辯，洪女另案提刑事告訴，經檢察官調查後已不起訴確定，再度可證明清白。

台北地院為求慎重，庭審期間特別傳來曾報導離婚官司的平面記者作證，他否認撰稿前曾採訪雙方，而是經司法院法學系統查詢或官方提供判決書得知，至於確切方式，因時日久遠、無法確定，受到承審法官採信，因而未認定4人意圖透過受訪貶損洪女名譽。另就冒用張男身分一事，法院認為與本案無關，應與離婚訴訟本身有關，並未調查。