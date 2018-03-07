「密錄證據都有保存」拒河蟹 遭圍毆警發不自殺聲明

麻豆警分局楊姓警員（左）昨處理交通事故時與孫姓駕駛（右）發生拉扯。（記者王涵平翻攝）

2018-03-07 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕台南市警局麻豆分局近日傳出有員警處理車禍時被人勒頸圍毆，挨打的楊姓警員為此在網路PO文指控，處理交通事故卻被農會總幹事的老公率眾圍毆掛彩，甚至還因高層接受總幹事關說，襲警事件不了了之，引發外界議論。6日時楊姓警員再發文，感謝各界相挺，順便發「不自殺聲明」，並意有所指提及，雖然現在還不能違法公布密錄器，但「相關的密錄證據自己都有保存」。

麻豆分局傳出基層員警在處理交通事故遭人勒頸圍毆，據在臉書《爆料公社》PO文的楊姓警員指稱，當時是被農會總幹事的老公率眾圍毆掛彩，事後卻在高層接受總幹事關說下讓襲警事件不了了之，讓他大嘆「讓認真執勤員警想跳八掌溪、讓警察尊嚴被狠狠踐踏」。

不過這番說法卻與《台南波麗士公關媒體平台》事後發出的回應大相逕庭，《台南波麗士公關媒體平台》在回應中澄清絕無接受關說一事，並稱員警貼文內容與事實有差距、「案件發生時就已立即將妨礙公務民眾依現行犯逮捕移送」，強調「不論民眾身分為何，警方一律嚴辦到底。」但這番說法並未獲得網友不買單，反而怒批「官方回答，騙騙老百姓」，甚至還有自稱也是警員的網友加碼爆料，指稱以前也發生過這種事，但也是被河蟹掉。

6日時楊姓警員再度於《爆料公社》PO出感謝文，由衷感謝外界、親友、同仁相挺，並表示自己「沒有大礙，也不會去跳溪！」文中也質疑「是不是這麼單純只有一個人動手其他的都是勸架？」並提到雖然很想公布密錄器，但「只要是警察一天，就無法做違法的事」、「相關的密錄證據我自己都有保存，不會害自己被河蟹掉！」

楊姓警員還說，因為「黑」了很多人，現在連明天怎麼上班都緊張了，怕會被「陰」，但有信心所言不假，也感謝偵查隊協助偵辦、派出所同事支持，並強調當時只有請對方提供行車紀錄器，配合酒測，真的不曉得襲警引爆點。他在文末也表示，這篇是「竭盡腦汁寫出來的感謝文」，不是被逼著寫的，如果後續再有甚麼狀況，也會再告知外界。