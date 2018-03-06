疑不勘工作壓力 替代役男跳樓身亡

2018-03-06 18:54

［記者陳恩惠／台北報導］在桃園科技公司服替代役的25歲陳姓男子，今天上午離家後，走到住家附近的北市蘭州市場7樓頂徘徊數小時，一度曾遭巡邏保全發現被請下樓，詎料，陳男中午12時43分，又趁中午休息時間溜回到頂樓，在保全員出聲制止他前，坐在女兒牆上的陳男突然往下一跳，當場頭破血流，救護員到場檢傷，陳男已經身亡；檢警下午相驗，陳母說，兒子因工作壓力請假回家，沒想到竟走上絕路。

北市消防局119勤指中心，今天中午12時48分據報，位於北市昌吉街61巷弄內有人墜樓，立刻出動2輛救護車共5名高級救護隊在內的救護員前往，到場檢傷發現，墜樓的是名身著休閒服的年輕男子，身旁留有皮夾，發現是名25歲陳姓男子，由於腦組織外溢，臟器外露，現場明顯死亡，由於現場為人潮往來之處，經請示檢察官後，將遺體移至殯儀館。

檢警相驗時，陳母難過表示，兒子去年11月到桃園某科技公司擔服研發替代役男，平時在公司附近租屋，由於他自己對自我要求的期許甚高，感到不少工作壓力，週日返回租屋處，昨天又請假回家，連女友也察覺不對勁陪同，今早不見人影，誤以為已返回公司上班。

市場的林姓保全員表示，今天上午10時餘巡查到7樓頂時，意外發現陳姓男子在樓頂逗留，雖然該地區並非管制區域，林某見陳男的臉色極差、看似身體不適的樣子，於是上前關心，幾經勸說下，將陳男帶往4樓圖書館休息，沒想到陳男仍趁機溜回樓頂，等他察覺不對，返回樓頂察看，驚見陳男雙腳已跨過女兒牆，往下跳。

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