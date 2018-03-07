獨家》大逆轉！準新娘控小王迷姦 竟是約砲遭拒報復…

2018-03-07 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕 大逆轉！準新娘上門約砲遭拒，羞憤怒控迷姦，檢還小王清白！

待嫁新娘子小美（化名）上門向小王索砲遭拒，憤而向未婚夫控訴遭小王迷姦未遂，檢方調查赫然發現，劈腿的小美先前就與小王曖昧交往，並互相告白，然而無法接受索砲被拒絕，才憤而提告，新竹檢方給予小王不起訴處分，還他清白。

小美指控，去年6月，王男邀約她到他家聊天、吃早餐，還拿不詳品牌的調酒給她喝，她喝下立即陷入酒醉昏沉狀態，王男竟趁機脫她褲子、上衣及內衣，狂吻脖子、臉、嘴巴及胸部，再以撫摸胸部，她稍微清醒後，立即穿上衣褲逃出，打電話向未婚夫陳男求救。去年9月，陳男將小美娶進門。

王男則堅決否認性侵，辯稱兩人是情侶關係，當天他邀請小美到家中，雙方都有喝酒，他脫下她的衣服，親吻胸部、脖子，都有經過她同意，小美也希望他上她，但他心想，小美即將嫁作人婦，一時心軟，不想繼續下去，小美見熱情索砲卻討了個沒趣，憤而披著衣服離開，所以他才會沒有穿衣服追出去，是想要拉住她。

檢方調查，小美在案發68小時以後才到醫院驗傷，因此並無體內血液或呼氣酒精檢測值等客觀證據，可以證明她當時已陷於酒醉或不省人事的態。陳男說，當天下午1點半接到小美電話，她精神狀況很差，神智不清，但檢方認為小美當時大致上均能略加陳述，當時是否陷於酒醉或不省人事狀態，仍屬有疑。

再者，根據小美與王男於案發前1日至數日的LINE對話記錄，顯示小美欣然表示將到王男家中與他獨處見面，2人間有大量如同情侶一般或交往曖昧或互相告白的對話內容，檢方懷疑根據這些對話紀錄，看起來小美似乎與王男交往中，面對這些證據，小美當庭坦承與王男有曖昧，坦認雙方已經互相告白。

檢方因此認定，王男聲稱與小美是情侶關係，脫她衣物並親吻胸部、脖子有經小美同意，即有事實根據，全案不起訴。