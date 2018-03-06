「有叫小開槍打我啦！」醉男嗆警 打醉拳想搶密錄器

2018-03-06 19:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕42歲東港洪姓男子前科累累，日前深夜渾身酒氣騎機車，遭警方攔查，他加速逃離現場，後來卻自己攔下警車，反過來質疑警方為何「剛剛要攔我」，甚至嗆警「有叫小開槍打我啦！」當場被警方壓制、上銬，隨後依妨害公務罪送辦。

東港分局東港派出所警員林侑辰、唐偉捷日前執行巡邏勤務時，在東港鎮中正路段上見有個男子騎機車未戴安全帽，還左右搖晃，上前攔查，男子卻加速逃逸。警方巡邏回程，這個男子竟自己再找上警方，換他攔下警方，情緒激動大聲咆嘯。

警方調查，這名家住東港的洪姓嫌犯，有毒品、竊盜、槍砲等前科，首度攔查時，洪男立即加速逃離，警方考量用路人及洪嫌安全，未強行攔查，但沒想到約過5分鐘後，員警已巡邏至中正路與沿海路口，卻見洪嫌一人站在馬路中央「一夫當關」，攔下警車大聲嗆說：「剛剛為什麼要攔我，我又沒有酒駕」、「我剛剛根本沒有騎車」等等，醉言亂語。

警方說，洪嫌渾身酒氣，情緒激動，警方正跟他解釋盤查理由，他開始以手指著警察大聲咆嘯，「要不然你要怎樣，拿槍打我啊，你有叫小無，有叫小就開槍打我啦」，洪嫌發現員警現場有錄音錄影，更是惱羞成怒，出拳攻擊，想搶下警方掛在胸前的密錄器，馬上被員警壓制上銬，他還試圖掙脫，攻擊警方，被帶回所內偵詢後，全案依妨害公務罪移送偵辦。

警方說，惱羞成怒的出拳攻擊警方，並試圖搶下密錄器，不當言行是對警方的公然侮辱及攻擊，已構成妨害公務罪，警方依法逮捕偵詢後，移送偵辦；而有關洪男是否涉嫌公共危險（酒駕超標）及交通違規的部分，將進一步調閱相關監視器畫面查證後，一併都要移送告發。員警說，洪嫌為逞一時酒氣，卻導致自己可能再多吃許多罪名。

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