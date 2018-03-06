分局官網PO正妹警影片 石明謹：別的警察就跟屎一樣髒？

石明瑾在臉書貼文批羅東分局的正妹警影片，但不久便撤文。（圖擷取自石明瑾臉書）

2018-03-06 18:42

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警局羅東分局在官網PO上轄區成功派出所女警林家甄美美影片，片子開頭寫上「讓大家眼球淨化一下」，警察球評石明謹在臉書貼文批評，「所以大家看到別的警察就跟看到屎一樣髒嗎？」；羅東分局今天（6日）下午回應，尊重各界的看法。

羅東分局官網昨天介紹新進女警林家甄，影片開頭就寫道「讓大家眼球淨化一下，林家甄今年一月剛畢業， 警察工作充滿著未知與挑戰，永遠不知道下一秒會遇到什麼事情，處於實務訓練時期的她，正在努力學習把所學與實務結合，人生一樣充滿未知性，特別珍惜與家人相處時間，努力享受人生，即時行樂是家甄的目標」。

網友留言正反意見都有，有人稱讚「水」、「真的正」、「哇噻，這是警花了吧」、「我願意被妳抓」，也有鄉民酸說「貴分局消費自己同仁」、「物化女性」、「這也是職場性騷擾」。

石明謹則在臉書寫說，「警察就是這樣把自己搞得格調很低，媒體愛炒作警花也就算了，一個分局的官網放女警圖然後說要洗淨大家的眼球，所以大家看到別的警察就跟看到屎一樣髒嗎？」，但不久後就撤文。

羅東分局：尊重不同看法

羅東分局解釋，期盼透過官網PO文與網友互動，照片拍得相當唯美，尊重不同看法，但請大家不要過度解讀。

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