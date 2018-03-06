越勞起爭執 持刀刺死同鄉判刑16年半

2018-03-06 17:32

〔記者王定傳／新北報導〕蘇姓越南籍外勞日前與友人到小吃店消費，如廁時跟同鄉逃逸外勞裴進勇發生口角，在旁人勸說下，2人握手言和，但裴男暗中持刀，衝進包廂見人就砍，蘇男友人范阮長無辜中刀慘死，蘇男及另名范姓外勞遭砍傷，新北地院依殺人及殺人未遂罪，判裴進勇16年6個月徒刑，可上訴。

判決書指，21歲的裴進勇與其表哥裴文芳、友人阮成達3人都是逃逸越籍外勞，去年6月18日下午，3人到新北市新莊區民安西路小吃店消費，由於裴男與表哥上廁所時，與蘇男發生口角衝突，因有人勸說：「大家都是同鄉人」雙方才握手言和。

裴文芳擔心對方尋仇，外出買了5把水果刀防身，但他女友發現後隨即要求保管，不料，裴進勇趁她不注意時，偷藏一把在腰間，趁表哥到櫃檯結帳時，闖進隔壁包廂，見人就砍，離包廂門口最近的范阮長無辜中刀，心臟被刺死亡，蘇、范2人雖受傷，試圖反擊追出，裴文芳為幫助表弟脫困，揮舞刀械阻止對方靠近。

裴男與表哥及一同闖進包廂但沒出手的阮男均被依殺人罪起訴，合議庭依監視器畫面、解剖報告等判定，裴進勇行為構成殺人及殺人未遂罪，至於買刀又揮舞的裴文芳及一同闖進包廂的阮成達，合議庭則認為無法證明2人與裴進勇有犯意聯絡及參與殺人犯行，判2人無罪。