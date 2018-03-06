大肚賞夜景勝地發生鬥毆 警擴大臨檢

2018-03-06 17:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚區華山路段日前在凌晨發生青少年聚眾鬥毆案件，而華山路及華南路都是觀賞台中市夜景的熱門路段，事件發生後讓很多人相當害怕，烏日分局表示，自即日起在該區實施高強度擴大臨檢，深化盤檢掃蕩，針對大肚山區華山路、華南路等主要幹道及各聯外道路執行強勢掃蕩勤務，要讓民眾安心觀賞夜景環境。

大肚的華南路就是晚上路燈會發出藍光、相當聞名的「藍色公路」，與隔壁的華山路，都是假日民眾觀賞大台中夜景的好去處。

不過，在4日凌晨，華山路段發生青少年聚眾鬥毆案件，消息傳出，讓喜歡去華山路及華南路看夜景的民眾心驚驚，烏日分局表示，目前兩造已循線追緝通知14人到案，訊後將依刑法及社會秩序維護法依法究辦。

對此，烏日分局表示，自即日起在該區實施高強度擴大臨檢，深化盤檢掃蕩，針對華山路、華南路等主要幹道及各聯外道路執行強勢掃蕩勤務，要讓民眾安心觀賞夜景環境。

烏日分局表示，此一掃蕩的勤務以路檢為主，臨檢為輔，並以租賃車輛、改裝汽、機車為盤查重點，在主幹道起點、終點如遊園路、自由路等設置攔截點，實施口袋戰術，對於想要滋事者逐一清查比對，斬斷想要據地的妄念再現。

烏日分局表示，今天清晨查到3件酒駕者，要將淨化大肚山高風險路段，還給民眾安全安心的「藍色公路」美景。