代客地下匯兌1億元 三叔公麻糬前經理被起訴

2018-03-06 17:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕全台最大麻糬代工廠「三叔公食品公司」前許姓經理，挨告捲款1800萬元落跑，涉嫌偽造文書、詐欺等罪，去年8月獲不起訴處分，新北地檢署又查出，許男涉嫌幫張姓客戶辦理地下匯兌長達1年，將台幣兌換為人民幣，金額高達1億餘元，今依違反銀行法將許男起訴。

「三叔公食品公司」也是伴手禮大廠手信坊的母公司，擔任經理的許男遭公司提告，2014年5月間向中國廠商收取近1800萬元台幣貨款後捲款潛逃，通緝到案的許男供稱經高層口頭授權，才蓋印簽，陳姓總經理也證稱，有時會以口頭授意下屬，加上「三叔公」代表一開始先指控許男「偽刻」公司印章，後改口稱公司印章是被「盜用」，前後供詞不一，許男因此獲不起訴。

但前年又有一名三叔公張姓客戶，跳出來指控許男涉嫌詐欺，指稱許男知道他在中國有投資，有人民幣需求，開出較優惠匯率幫他兌換人民幣，2013年6月至2014年6月間，他前後匯了1億餘元給許男換匯，但2014年5月起，許男就沒再匯款給他了。

許男出庭時坦承透過澳門的地下匯兌，幫張男換匯，換取免費機票、吃喝招待，後因媒體報導他捲款潛逃，先前委託換匯的中國業者翻臉改稱不認識他，他因此沒有拿到張男委託他換匯的800多萬元，否認詐欺。

檢方認為，張男明知許男從事地下匯兌，仍把現金交付給許男，直到新聞曝光後，才未匯款人民幣，加上張男自承許男一開始都有換錢給他，因此難認許男有施以詐術，詐欺罪嫌不足不起訴，但違反銀行法部分事證明確遭起訴。