身體不適請假離校就醫 高職生魂斷路口

監視器拍下潘姓學生與羅姓婦人的機車於路口擦撞。（記者佟振國翻攝）

2018-03-06 16:33

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮下午發生死亡車禍，就讀高職的潘姓男學生，以身體不適為由請假外出就醫，騎機車行經中山路3段與水裡巷的丁字路口，與同向羅姓婦人的機車發生擦撞，婦人連人帶車倒地，潘生機車失控向前擦撞中央分隔島，人噴飛再撞上路樹，頭部重創，到院時已無生命跡象，經急救宣告不治，事故原因由警方進一步調查釐清。

警方調查，今年19歲的潘姓學生就讀高職3年級，已考取機車駕照，今天中午以身體不舒服為由，向學校請假獨自外出就醫，騎機車沿中山路3段往崎下方向，行經水裡巷口，與前方61歲羅姓婦人的機車發生擦撞，人車撞上中央分隔島喪命。

車禍發生的恐怖瞬間也被附近監視器拍下，當時婦人騎機車由中山路3段準備左轉水裡巷，潘生機車高速騎在內車道，2車發生擦撞，羅婦連人帶車倒地，潘生的機車還向前行駛，反應不及擦撞中央分隔島，人噴飛撞上路樹，倒地不起。

救護車將2人送埔里基督教醫院救治，潘生雖載安全帽，但頭部重創，到院時無生命跡象，搶救無效宣告不治，羅婦則是頭震盪及多處擦傷，須留院觀察，潘母見到兒子早上還出門上學，再見面時已成冰冷遺體，難過痛哭。

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