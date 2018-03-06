盛達電業股價疑遭炒作 檢調7路搜索約談15人

2018-03-06 16:14

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調接獲檢舉，股市作手陳明福、黃明松涉嫌於2013年至2014年間，利用人頭帳戶炒作上市公司盛達電業（3027）股價，造成盛達電股價從13元漲至28元；台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，搜索陳、黃住所等7處，並約談陳、黃等15名嫌疑人到案，全案朝違反證券交易法方向偵辦。

據了解，檢調今約談的15名被告中，除了陳、黃2名股市作手之外，其餘大多為人頭，其中有2人因人在國外未到案，檢調將擇期約談。

檢調調查，2013年至2014年間，陳明福、黃明松涉嫌以多名人頭帳戶，透過高買低賣、相對成交等手法，營造股市活絡假象，造成盛達電業在數月間即從每股13元飆漲至28元，翻漲超過一倍股價；檢調今拂曉出擊，約談相關人到案，目前眾人仍於台北市調查處進行初訊，預計稍晚陸續移送北檢複訊。

檢調調查，陳明福、黃明松涉入證券交易法案件均已非首次，其中陳明福2010年8月11日起至同年9月27日止，以人頭帳戶連續高價買進與相對成交等方式，操縱旭軟公司股票，獲利上千萬元，2015年10月被高等法院判處有期徒刑3年1月，並沒收不法所得。

至於黃明松則曾結合佳總興業等公司人士，炒作佳總、佶優、上櫃公司萬潤科技股票，不法獲利8599萬元，再勾結基金經理人，挪用勞退及勞保等基金，吃下這三家公司股票；新北地院於2016年8月依違反證券交易法等，判黃明松10年2月徒刑，其中8個月得易科罰金；全案上訴高等法院審理中。

據了解，盛達電業成立於1973年，擁有38年來所累積的自主研發電源核心技術與網路通訊技術、生產與銷售通路等優勢，自2010年起「電源暨能源管理事業處」積極佈局綠色能源管理，例如LED照明、智慧電網、太陽能光電等高效率節能產品。