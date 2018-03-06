醉後吆喝員警找失物 男子忘了錢包放在家被酒駕送辦

2018-03-06 15:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮54歲邱姓男子昨天晚間先在家飲酒，結果幾杯高粱下肚後化身「醉後大丈夫」，今天清晨3點多，半醒之際竟騎車跑到派出所，還大搖大擺跟員警吆喝，要員警幫忙找錢包，結果因渾身酒氣，當場酒測後高達0.42，而警方最後在邱男門口櫃子找到錢包，錢包找到了，但邱男也因公共危險罪被送辦。

警方指出，邱男於昨天晚間8點多就先撥打110報案，指稱錢包遺失，要求警方到住處幫忙尋找，警方找了快1個小時，邱男在住處疑因酒力發作，不停地對熱心員警「大小聲」，不過警方礙於有竊案可能性，繼續尋找，結果邱男突然倒頭呼呼大睡，處理員警只好先返回派出所。

結果鬧劇還沒結束，邱男於今天凌晨3點多醒來，雖然仍是半醉半醒，仍不忘尋找自己的「錢包」，竟然從通霄鎮福興里住處摸黑一路騎車到轄區中和派出所，大搖大擺走進派出所，當面對值班警員說「幫我找錢包」，舉止不友善、口氣也甚差，宛若把員警當小弟吆喝。

原本備勤休息中的中和派出所巡佐羅錫欽聽到邱男吵鬧聲，仔細一瞧，發現邱男才在7個小時前報案說錢包不見，當時還有員警前往處理，心想「竟然騎車跑來派出所鬧」，當場對邱男酒測，酒測值高達0.42。邱男也從錢包遺失報案的失主立刻變成公危嫌犯。

由於邱男酒後一直在派出所盧不停，警方只好安撫邱男，並讓邱男喝水，但邱男當時趾高氣昂，一直不配合，直到今天上午8點，邱男酒醒後才知道自己闖禍，瞬間安靜起來，頻頻向員警說「歹勢！」，一副老實憨厚的模樣。警方也搖頭感嘆，怎麼喝完酒就變身。

不過，熱心的羅錫欽仍幫忙邱男尋找「遺失的錢包」，最後在邱家門口的櫥櫃上找到錢包，也讓警方和邱男傻眼，可能是邱男後來自己無意識間找到，但以為錢包沒找到，結果往派出所時順手放在櫥櫃。

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