夫妻檔網路扮假買、賣家面交詐騙 半年至少25人上當受害

2018-03-06 15:34

〔記者邱俊福／台北報導〕夫妻檔梁瑋中、許翊慧，涉嫌在網路平台扮演假賣家，以二手價販售iPhone全新手機為噱頭，引誘民眾上當面交訂金，或者假裝買家向手機網拍賣家下單，取得匯款帳號，再誘騙向其購買手機的買家匯款入該帳號，遂行買空賣空，犯案半年來至少25人受害，被詐金額30萬元以上，刑事局偵九大隊第一隊今天宣布逮捕梁姓夫妻檔與共犯梁嫌的繼父嚴錫煉等3人到案。

警方調查，28歲梁嫌、25歲許女夫妻檔，跟提供人頭帳戶、電話的共犯繼父嚴嫌與同母異父弟弟等一家4口，擠在不到10坪的套房內，而梁嫌同樣手法犯案前科紀錄累累，也多次被逮，仍持續犯案。梁嫌到案後，向警方表示因沒有工作，缺錢花用，才鋌而走險，許女則說僅協助創臉書帳號。

警方說，去年8月起，梁嫌在臉書、旋轉拍賣、蝦皮拍賣等網路平台，刊登販賣iPhone手機的虛偽訊息，內容以每天限量發售、限時搶購並立即匯款，就可以購買全新、售後保固只要二手價八折的iPhone手機，吸引消費者主動聯繫。

隨後，梁嫌告知因搶購熱烈可先面交三分之二價格，就可先行預留手機，便跟許多被害人邀約到台北、板橋、桃園、台中等火車站面交款項，得手即失聯。

此外，梁嫌也於被害買家上當時，再轉向另一手機網拍賣家下單購買較低價二手產品，待賣家提供匯款帳戶後，再將該金融帳戶轉交被害買家匯款，因被害買家匯款的金額較多，梁嫌便出面要求手機網拍賣家面交商品與歸還多匯的款項，事後造成該帳戶變成詐騙警示的帳戶，而詐得的商品則轉賣他人再賺一手。

全案經受害人紛紛報案後，警方追查鎖定該梁姓夫妻檔，昨天前往位於台南市東區的住所查緝，當場將梁姓夫妻檔與嚴嫌逮捕，帶回偵訊。