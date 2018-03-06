撞車酒測超標判無罪確定 原因是女警未讓她...

高等法院指警方未依規定讓吳女先漱口即酒測，又拒絕吳女抽血複驗，加上她晚間自費抽血卻未驗出酒精成份，今判吳女無罪確定。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2018-03-06 15:34

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭吳姓女子倒車擦撞他車，女警測得其酒測值達0.39毫克，觸犯酒駕的公共危險罪，吳女堅稱僅吃1碗素食紅燒麵、未喝酒，要抽血證明清白遭拒。高等法院指警方未依規定讓吳女先漱口即酒測，又拒絕吳女抽血複驗，加上她晚間自費抽血卻未驗出酒精成份，今判吳女無罪確定。

判決指出，吳女於2016年12月21日下午3時許，開車在宜蘭羅東一處汽車停車場倒車擦撞他車。吳女報警並接受酒測，儀器第一次沒跑出數據，吳女重吹一次，儀器顯示呼氣酒精濃度達每公升0.39毫克。

吳女不服，堅稱事發前只吃1碗素食紅燒麵、沒喝酒，要求黃姓女警讓她抽血證明清白，但黃姓女警強調酒測儀器還在檢驗合格1年有效的期間內，拒絕吳女抽血檢驗。晚間10時，吳女在地檢署複訊被請回後，到醫院自費驗血，未驗出乙醇，確認沒酒精成分。

高院審理認為，受測前若剛喝過含酒精的飲料，會殘留口腔干擾酒測正確性，因此若有此疑慮，酒測前應讓受測者先漱口。

高院查出，女警和被吳女擦撞的鄭姓車主，都證稱沒聞到吳女身上有酒氣或行動有異狀，，當測出吳女酒測值為0.39時，女警還對吳女說「妳有喝酒嗎？」「那個麵裡面有什麼酒精成分嗎？」「我也覺得很驚訝，有（酒駕）的話就是酒氣很重才對啊！」等話，可見女警也懷疑酒測結果。

高院指出，女警未依程序規定讓吳女先漱口，又不當拒絕她要求抽血複驗，酒測流程有瑕疵，加上她晚間自費抽血卻未驗出酒精成份，認定吳女酒駕事證不足，今判她吳女無罪定讞。

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