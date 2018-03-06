「仙人跳」坑舊識 3男1女判刑

2018-03-06 14:10

〔記者黃建華／高雄報導〕家族從事礦泉水生意，月入十幾萬元的王姓男子，不滿舊識阿龍（化名）暗戀其女友阿美（化名），竟夥同女友設局約阿龍泡溫泉，並幫阿龍手淫取得衛生紙證物，再找陳姓、杜姓友人分持空氣槍、電擊棒前往，藉口阿龍和其女友有染，恐嚇簽立本票數百萬元，並拿走金項鍊、勒索現金32萬元朋分，高雄地院一審依恐嚇取財最將王男判刑1年3月、王的女友則判刑8月、另陳男判刑10月、杜男1年。

判決指出，王姓男子不滿舊識阿龍常藉故邀約其在某電子工廠上班的女友阿美出遊，王男及女友均感不耐，欲藉機教訓阿龍。2015年12月初，阿龍再度邀約阿美出遊，王男獲悉後，竟夥同阿美設局，由阿美表示願和阿龍前往屏東縣四重溪溫泉區遊玩，由阿龍騎重機搭載阿美前往泡溫泉，阿美卻謊稱要打電話給父親，暗中以line通知自己和阿龍落腳的溫泉湯屋房間。

再由王男夥同陳姓、杜姓及另一不詳身分友人，駕車前往敲詐阿龍。

阿美和阿龍泡湯後，並幫阿龍手淫用衛生紙擦拭，製造兩人發生性行為的事證，王男等人趕抵後持疑似空氣槍、電擊棒等藉口阿龍與其女友有染，將阿龍押往附近溪流河床，強逼簽立本票500萬元1張、100萬元3張，並取走阿龍的金項鍊，事後並向阿龍勒索32萬元朋分。阿龍不堪其擾報警，岡山警分局逮捕王男，全案才曝光。

高雄地院審理時，王男雖賠償阿龍35萬元達成和解，並返還阿龍簽立的本票，但合議庭仍將王男等人分別依恐嚇取財等罪判處1年3月不等有期徒刑。全案可上訴。