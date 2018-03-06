胡椒粉含砒霜超標僅行政違規？ 檢方不服上訴

胡椒粉含砒霜超標，法官判無罪，檢察官不服上訴。（記者楊政郡翻攝）

2018-03-06 14:16

［記者楊政郡／台中報導］彰化縣衛生局於103年11月查獲進興行負責人謝仁貴（52歲）、進興製粉廠謝明吉負責人（59歲），及上游誼興公司負責人林中柱，涉嫌在食品胡椒鹽中，違法摻入工業用碳酸鎂，含砷（俗稱砒霜）超標，彰化地院及台中高分院審理都認為僅是行政違規，台中高分檢不服，認為法官判決理由不備，且違背法令，全案今天提出上訴三審。

台中高分檢指出，毒品我們可以明確拒絕，但食品是全民、全體消費者都無法、也不知道要拒絕。不肖業者以低廉有害健康的工業用品，混充食品供人吞食，其危害並不亞於毒品。且砷（俗稱砒霜）超量急性中毒死亡，不超量也是慢性自殺，是致癌因子之一。

台中高分檢指出，林中柱為誼興公司負責人，謝仁貴為進興行負責人，謝明吉為進興製粉廠負責人。謝氏兄弟自父輩起，即經營胡椒粉等產品的製作買賣。被告3人明知允成化工公司為化學原料製造公司，並非食品製造業者，該公司所賣出的碳酸鎂屬工業用（外包裝也印製僅供工業使用，不得作為食品添加），不可添加於食品內。

檢方查出林中柱向允成化工以每公斤41至50元買工業用碳酸鎂，轉賣給謝仁貴、謝明吉添加入雙喜、佛祖、彌勒佛、五香蒸肉粉等牌的胡椒粉。2014年11月遭彰化縣衛生局查獲。而食品級碳酸鎂每公斤約172元。

檢分指出，砷（As2O3）為中藥砒霜成分，是毒性甚強之物質，將含砷過量，僅能供工業用之鹽基性碳酸鎂，供人食用，可導致中毒及致癌。即使摻入可供食用碳酸鎂，也必須在4ppm以下。本案砷含量6.4ppm，且鐵含量雖無規範，也高達477.6ppm。

被告泯滅良心，把供工業用的低廉碳酸鎂，摻入供人吞食之調味品，在食品外包裝也未註明含碳酸鎂，又強調「純」、100%「純」、「正」、「高級」等文字，足以混淆消費者判斷。

檢方指出，這些都是違法事證，法院判決無罪，有違最高法院判例意旨，有提起上訴之必要。