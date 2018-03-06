笨毒蟲偷130萬賓士車 開2公里沒油棄車逃逸

楊嫌駕駛這輛賓士車，僅2公里就沒油熄火，只能棄車逃逸。（記者張瑞楨翻攝）

2018-03-06 13:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕有毒品等前科的台中市南屯區楊姓毒蟲，上月28日到台中市多家二手車商，自稱是「車神」，渴望體驗引擎聲隆隆作響的快感，商請二手車商讓他試駕賓士豪車，被多家車商拒絕後，卻有一家車商剛好要挪車，遂讓他幫忙，不料，他油門一踩，駕駛售價130萬元的二手CLA250賓士離去，但這個笨毒蟲卻沒發現，這輛車沒有油，僅2公里就熄火，他趕緊棄車逃逸，警方依詐欺罪嫌法辦，檢察官卻給他釋回，他又在台中市豐原區與臺南市偷竊，本月3日第二度被捕後，檢方以他有反覆犯罪之虞聲請羈押獲准。

警方調查，出獄不久的楊嫌（23歲），上月28日跑到中市南屯區多家中古車商，宣稱自己是「車神」，想要試駕高檔的賓士車，如果試駕滿意，他會考慮買下車子，不過，車商見他談吐與穿著像是小混混，並沒有同意，楊嫌不死心，詢問多家車商後，剛好有一車商要挪車，楊嫌遂自願幫忙挪車，還宣稱他只是想要想體驗發動引擎隆隆作響的快感，不料，一上車就猛踩油門，開走市價130萬元的二手CLA250賓士車。

自稱「車神」的楊嫌，卻沒發現這輛車的油箱已經見底，僅2公里就沒油熄火，他趕緊棄車逃逸，中市警局四分局黎明派出所在1小時之後，於附近夜市抓到他，依詐欺罪等法辦，但檢方卻將他釋回，事隔1天，他又在3月2日與3日到處偷竊。

調查顯示，楊嫌於本月2日先在台中市豐原區偷計程車，開往台南市，將計程車棄置於台南仁德服務區，又在仁德服務區竊取另一台私人轎車返回台中市，於台中市北屯區棄置車子，3日搭乘計程車，宣稱要拿錢，趁機逃逸，俗稱搭「霸王車」，又在附近攔第二輛計程車到台北市，途中楊男又宣稱要買飲料與找廁所，想要趁機逃逸，不過，第二輛計程車司機，因已經接獲第一輛被坐霸王車司機的無線電通報，遂聯絡第一輛計程車司機後，合作攔阻楊男逃逸，通知警方逮捕，警方在他身上搜出十餘張信用卡與金融卡等贓物，全案依竊盜罪與詐欺罪移送地檢署偵辦，這次檢察官聲請羈押獲准。

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