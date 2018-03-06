沒抓姦在床 小三搭人夫肩開房間判賠15萬

2018-03-06 13:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕洪姓「小三」被徵信社拍到與人夫開房間，沒被抓姦在床，但她頭依偎在人夫肩膀的親密舉動，被判罰15萬元；她以要扶養兒子，無力負擔上訴。合議庭認為，15萬元「剛剛好」，駁回她的上訴。

判決指出，謝男與妻婚後育有3子，謝事業有成，開著賓士車載洪姓「小三」與小孩外出，謝妻從小姨子口中得知，2人毫不避諱當著小孩面親吻，懷疑2人有姦情，找徵信社跟監。

徵信人員拍到洪女的頭依偎在謝左肩上，深夜11點至基隆市一間旅社開房間；2人進入旅社後，察覺有徵信社跟監，趕在警察與謝妻到場前落跑。洪女慌亂間將內衣褲留在房內，謝妻據以提起損害賠償訴訟，向洪女求償50萬。

法官認為，單憑洪女的內衣褲，無法證明2人在房間內發生性行為，雖不構成通姦罪，但2人親密開房間的行為已逾越普通朋友關係，侵害配偶權的行為，判洪女要賠償元配15萬元精神損害賠償。

洪女不服判決，她與謝只是普通朋友，她的頭搭在謝的肩進入旅社，並無其他親密舉動，若要真要怪，也只能怪謝未保持與異性朋友分際，不能怪她；再說她有小孩要養，經濟能力甚低，希望能判輕一點。

合議庭勘驗徵信社拍到影像發現，洪女不僅頭搭在謝左肩上，謝還摟著洪女的腰一起進入旅社，2人的行為與一般朋友關係不同，已逾越朋友關係，一審判處洪女要賠謝妻15萬元「剛剛好」，並無不當，以洪女上訴無理由，判她敗訴。