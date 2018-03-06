年節期間偷遍澎湖 越南漁工離境前被捕

越南潘姓漁工年節期間偷遍澎湖，戰利品琳瑯滿目。（記者劉禹慶攝）

2018-03-06 13:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕利用年節人潮擁擠、商家疏於注意之際，偷遍澎湖北辰市場、銀樓、百貨及超商等地的潘姓越南漁工，馬公警分局在其離境前夕即時逮人，並在馬公第三漁港整補場查扣潘男行李箱，起出大批贓物，呼籲被害人前往指認。

警方調查指出，農曆年節前後，馬公陸續發生連續竊盜案件，被害人包含珠寶銀樓、大型商場、便利商店及市場攤販等，先是2月13日晚間8時許，民眾放在北辰市場水果攤架上皮包被偷，損失數千元現金及多本帳冊；隨後2月17日又有一間銀樓又傳出遭人侵入，竊走現金3萬餘元。

馬公警分局旋即成立專案小組，調閱鄰近監視系統，由外型及裝扮判斷可能是外籍人士犯案，經清查發現潘姓越南漁工渉有重嫌，警方5日下午3時在馬公市第三漁港補網場發現蹤影，但潘警覺性相當高，看見警方立即逃逸，隨後並在市區理髮店將蓄留已久的長髮剪掉，企圖變髮逃逸，但當晚5時40分，警方又接獲潘嫌的行蹤線索，旋即將潘嫌逕行拘提到案，偵訊後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

雖然潘姓漁工到案後否認犯案，但被害人到場指證歷歷，並將被竊手機解鎖，有被害人平日生活照，潘嫌才伏首認罪，由其隨身行李箱中發現大批贓證物，內容琳瑯滿目，小至牙籤到貴重的3C用品都有；根據了解潘為去年9月28日首批引進的越南漁工，原本是3年為期，但潘想近期內離去，希望衣錦環鄉，才會大肆偷竊，伺機準備購票返鄉。

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