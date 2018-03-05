超命大！他從新竹月台跳下被列車壓過僅輕傷

警消聯手將臥軌的董男救出。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-03-05 18:43

首次上稿 16:48

更新時間 18:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超命大！董姓退役軍官下午在台鐵新竹火車站月台見列車靠近，一躍而下企圖自殺，跳下時位於鐵軌中央，列車駛過時越過他的身體，奇蹟似僅頭部撞傷火車底盤，列車緊急煞車後，警消合力將他救出送醫，意識清醒，全案正由鐵路警方調查當中。

54歲的董男妻子聞訊立即趕往醫院探視。由於董男臉部撕裂傷，下巴被頸圈固定無法言語，目前輕生原因還在調查中。

董妻表示，先生是軍官退伍10多年，近期常常疑神疑鬼，因此前幾天才去看精神科，沒想到檢查報告還沒出爐，先生就跑去跳軌，至於是什麼原因，她也並不清楚。

昨天下午3點46分，新竹火車站第一月台1214次苗栗開往基隆的北上區間車正要開進月台時，董男突然跳下鐵軌，列車因煞車不及開過他的身體，然因董男跳下時正好位於鐵軌中央，列車的輪子根本沒有壓到他，只是底盤撞到他的頭，然後列車就完全煞停。

鐵路警察局新竹派出所所長呂俊雄立即率員奔出搶救，與消防隊員合力將臥軌不成的董男救出，送國泰醫院急救，所幸僅頭部輕傷，意識清楚並無大礙，目擊者都說董男如果手腳偏移一點在鐵軌上，後果肯定難以想像。

由於警方與台鐵人員處理得宜，北上行車並未影響通行，下午4點6分蒐證完畢後就恢復全線正常。

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