澎湖地院率離島法院之先 舉辦國民參審模擬法庭

2018-03-05 18:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民法官實施在即！澎湖地方法院率離島法院之先，今日舉辦國民參審模擬法庭，並邀請馬公國中、高中學子參加旁聽，學習民主程序司法的可貴，並自幼萌生對於我國法律的認識及尊重，進而成為守法的好國民。

司法院因應輿論對於「恐龍法官」的批評，並基於國民主權理念及建構司法程序透明和民主化，推出「國民參與刑事審判法草案」，制度設計由一般國民選出6名國民法官與3名職業法官，攜手參與特定重罪案件的審理程序，共同決定被告有無犯罪及刑罰輕重等事宜，希望藉由社會上不同階層的生活經驗及價值觀，豐富法院審判時判斷視角與內涵，以提高國民對司法的信賴。

澎湖地院為因應日後法律通過的順利接軌，訂於4月26、27日2天，進行素人國民法官選任程序及參與審判的模擬法庭活動，為全國離島法院中首先舉辦者，而今日下午先進行準備程序庭，由受命法官倪霈棻與檢辯雙方，分就「證據開示」、「案件爭點」及「調查證據」等事項達成共識。

模擬法庭案件的犯罪事實為男女朋友一同出遊，因言語不合而發生嚴重肢體衝突，期間更有掐暈女方情事，後因女方苦苦哀求，男方才將之送醫，究竟是傷害或是殺人犯意，即為檢察官與辯護人爭執之所在。現場並有馬公高中及馬公國中師生60多人參加旁聽，學生們都覺得相當新鮮，希望也能參加下次的審理程序。