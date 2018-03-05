筆芯不慎刺傷同學大腿 對方家長竟要20萬精神賠償

2018-03-05 18:54

［記者黃捷／台北報導］國小四年級的翁姓、徐姓男童在教室嬉鬧，翁童持自動鉛筆不慎刺傷徐童的大腿，徐童父母除求償醫療費，更認為意外導至徐童罹患創傷後壓力症候群，連同精神慰撫金一併求償21萬餘元，但因無法舉證兩者關聯，法官最後僅判賠5650元，全案定讞。

徐童父母提告指出，翁童在2015年10月上課期間，拿自動鉛筆刺傷徐童的左大腿內側，不僅造成2公分刮傷，筆芯碎片更卡在肉裡，就醫除花費4450元醫療費及6135元交通費，更害徐童罹患創傷後壓力症候群，另請求20萬元精神慰撫金，總計求償21萬585元。

翁童供稱，他當時是因在上課吵鬧，被老師罰寫「上課不要講話」10次，想詢問徐童「講」字怎麼寫，才會把紙、筆放在徐的右大腿上，未料徐童突然夾起腿，才會不小心刺傷徐童。

法院另傳班級導師，班導證稱當天翁童確實被罰寫，事發後有詢問是否不小心，翁童說是，徐童也笑笑的沒有回答；保健室的處理情形表則記載，傷口寬約0.5至0.7公分，微滲血，無明顯腫脹，消毒並貼OK繃後，與翁童在保健室嘻笑，沒有不適表情。

此外，徐童父母提出的精神診斷證明雖記載：「被同學重複攻擊生殖器長達月餘出現全身發麻，作惡夢，逃避人群等症狀」，但因徐童父母從未反映兒子遭翁童霸凌，且2童還在保健室嘻笑，很難認定創傷後壓力症候群是翁童造成的。

士林地院民事簡易庭審酌徐童父母事發時均無業，判決翁童父母需賠償650元醫藥費、5000元精神慰撫金共5650元，徐童父母認為金額太低提起上訴，但二審仍認為舉證不足，駁回上訴。