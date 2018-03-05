防止補教狼師 中市府訂專法

2018-03-05 17:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台南林姓女作家輕生，補習班安全引人關注，市府繼中央修法後，也制定「短期補習班管理自治條例」草案，市政會議今天審議通過，明訂教職員工如有性侵、性騷擾等行為，應予解聘，違者罰鍰5萬元以上，希望透過更嚴格管理標準，防止不肖人員進入補教界。

補習班狼師惡行，去年引發國人高度關注補教安全問題，市府繼立法院三讀通過修正「補習及進修教育法」後，也制定「短期補習班管理自治條例」草案，全文共計54條，希望藉此確實落實短期補習班管理。

教育局表示，草案內容包括第24條要求補習班落實實名制、第29條補習班教職員工不得有性侵害、性騷擾、性霸凌或損害兒童及少年權益之行為，並強制補習班僱用教職員工前應負起查證、陳報義務，如經教育局查證屬實，情節重大，應予解聘或解僱。

另，非屬情節重大，教育局審酌案件情節，認定1年至4年不得聘用或僱用。此外，倘補習班於執行業務時，知悉教職員工對學生有不法行為時，補習班也應依自治條例第51條通報教育局。

教育局指出，如補習班未落實實名制、查證及陳報義務及不適任通報機制，依自治條例、補習及進修教育法規定，裁處負責人5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並得限期改善，必要時令其停止招生或廢止立案，希望有效維護補習班學生安全。