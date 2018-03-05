8旬嬤杖棺淚別癌逝孫女！直銷誇大延誤治療 業者先挨罰

孫女罹癌誤信直銷產品癌逝，八旬嬤杖棺送別。（圖：家屬提供）

2018-03-05 16:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中何姓女子日前罹癌病逝，她的弟弟臉書貼文指姊姊誤信直銷產品，數度中斷治療，日前出殯，80歲阿嬤拿拐杖敲棺木痛別的畫面讓人不捨；台中市食品藥物安全處根據資訊主動追查，查出產品來源是台中市一家生技公司，且該公司去年就遭人檢舉，經查有7項產品涉廣告誇大不實違規，已開罰8萬元，目前正在與何家人連繫，盼取得進一步資訊，依規定進一步清查。

何女的弟弟指出，他姊姊5、6年前加入彰化一家直銷公司，之後罹小細胞癌，姊姊初次罹癌時還有接受正規治療，但3年前癌症復發，卻篤信直銷產品功效，反覆中斷治療，去年11月時，姊姊病情惡化，癌症嚴重擠壓眼球，鼻腔開始流出「咖啡色鼻水」，姊姊原本要接受化療、跟直銷公司請假時，竟被同事稱「只是鼻竇炎不是癌症」，姊姊因此未進行治療。

何女弟弟指出，又拖了1個月眼睛開始出血，且身體虛弱吃不下也喝不下，他硬拖姊姊去看醫生，才知已是末期癌症，雖有接受約1個月的治療，仍在小年夜前昏迷住院，上月21日過世。

何女的弟弟說，他貼出阿嬤拿拐杖敲棺照片，讓大家感受到家人的痛心，尤其老人家白髮人送黑髮人情何以堪；更痛斥直銷公司始終利用各式話術讓姊姊花了近百萬買各式產品，延誤治療，這次現身說法，就是盼不要再有人受騙，生病就是要接受正規治療，珍惜生命。