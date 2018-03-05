檢警拘提潑漆者 蔡丁貴：潑漆是正確的

蔡丁貴到桃檢聲援學生。（記者鄭淑婷攝）

2018-03-05 15:45

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕慈湖陵寢潑漆案，桃園地檢署、大溪分局目前拘提6人、1人主動到案，目前陸續移送桃園地檢署複訊，自由台灣黨主席蔡丁貴到地檢聲援、確保成員安全，他強調潑漆是正確的，學生只是表達理念，也沒破壞，漆是可洗掉的。

蔡丁貴也批，民進黨政府不願正視這個問題，蔣家應該帶回自行處理，不該繼續耗費納稅人的錢，而檢警大動作拘提學生太不合理。

蔡丁貴說，過去他的案子，警方都是通知他到案說明，之後再函送地檢，不解此次何以如此大動作，另，他求助法扶律師，法扶總會卻以有政黨背景為由拒絕協助，這規定非常荒謬，他會替每位成員找律師，並全程陪同成員到最後。

主動到案的楊姓成員說，她當天是負責拍照，警方認為她有推擠，她參與行動是為表達理念，認為對於威權時代的殺人魔，不該持續用納稅人的錢維護，中國人就該回中國。

自由台灣黨員、「蠻番島嶼社」成員於228事件紀念日當天，前往桃園市大溪區慈湖陵寢以預藏的紅漆潑灑故總統蔣介石靈櫬，引起社會譁然，大溪警分局事後發通知書限期9名涉案者於3月4日前到案說明，由於9人無人到案，今天早上桃園地檢署檢察官發出8張拘票，目前拘提6人1人主動到案。

自由台灣黨主席蔡丁貴得知訊息，立即在臉書中po文，表示將發動支持者前往大溪警分局抗議，不過據了解，檢警為避免偵訊時橫生枝節，偵訊處所排除大溪警分局，改到刑警大隊等處所。