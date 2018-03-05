漢唐科技董座不認帳誣告公司協理背信 判刑5月

2018-03-05 16:06

〔記者張文川／台北報導〕漢唐光電科技董事長徐國良，目前因違反吸金案被羈押中，他另於4年前為了不想支付加盟展的116萬元施工費用，向檢察官誣告旗下黃姓協理涉背信，台北地檢署調查發現，黃男確實有獲漢唐總經理的授權，將黃不起訴，另行分案起訴徐國良；台北地院依誣告罪，將徐國良判刑5月，不得易科罰金。可上訴。

徐國良因涉嫌佯稱漢唐公司將上市，販售未上市股票，吸金約3億元，涉違反證券交易法財報不實、證券詐欺罪，去年11月底檢調收網約談搜索徐，聲押禁見獲准，北院1月底裁定延押2個月，北檢偵辦中。

判決指出，漢唐2014年6月參加「台北國際連鎖加盟暨創業大展」，徐委派時任漢唐餐飲事業群金姓總經理辦理參展，金又指派黃姓協理辦理，2人委託某設計行銷公司規畫、設計展場並施工，完工後徐國良認為施作不如其意，不願支付116萬工程尾款。

行銷公司打民事官司求償，徐國良主張黃姓協理無權代理漢唐，向北檢控告黃男虛報展覽工程價格、圖利行銷公司，涉嫌背信罪，並在偵查庭作證時，向檢察官說「我是指示金總經理親自負責，開展前一天我才知道是黃協理負責，之前完全不知情」、「我有指示金去處理，但沒同意他與行銷公司簽約」。

檢方調查後不起訴黃，另行檢舉分案調查起訴徐的誣告罪，法官傳喚2公司6名相關證人並清查文件後，認定金、黃皆是經合法授權處理參展，漢揚有支付定金，徐也有出現在施工現場調整、變更不少施工設計與材質，並非被蒙在鼓裡，認定徐明知真相仍故意不實指控，判徐有罪。