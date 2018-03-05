消防署禁養動物 消防隊再也見不到「隊犬」！

消防署近日發出一紙公文，要求各縣市消防局及轄下消防隊不得飼養「搜救犬」以外的所有動物，基隆市就有1隻消防隊收養的流浪狗面臨送往收容所的悲慘命運。流浪狗示意圖。（記者葉永騫攝）

2018-03-05 15:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕消防隊將再也見不到「隊犬」！消防署近日發出一紙公文，要求各縣市消防局及轄下消防隊不得飼養「搜救犬」以外的所有動物，而基隆市就有1隻消防隊收養的流浪狗面臨送往收容所的悲慘命運，宅神朱學恒在臉書PO出公文內容，也為流浪貓狗叫屈，直呼「消防弟兄飼養照顧流浪貓狗，到底對消防救人防災本務有什麼牴觸？」

朱學恒在臉書痛批，消防署高官此舉根本就是強制消防弟兄「棄養」這些生命，就因為民眾檢舉，朱學恒也說，民眾檢舉改進即可，沒有必要直接下禁令禁養動物，消防署此舉根本毫無擔當。

朱學恒說，在消防隊駐地收養流浪動物，除了讓公家機關以身作則，貫徹「尊重生命」、「以領養代替購買」的觀念，若收養的是流浪狗，更可以讓一些人手不足的偏遠分隊，多一個看管駐地的好幫手，有現役消防隊員在朱學恒臉書留言表示，隊上的狗狗「小黑」，就常常起到提醒作用，有非分隊人員接近，小黑就會大叫讓弟兄們注意。

消防署表示，因有消防替代役役男檢舉遭狗追，才會發出這紙公文，公文是依「辦公處所管理手冊」內容規範，由主管機關營建署所發出，消防署是基於提醒將其轉發給所屬機關及各縣市消防隊。

基層弟兄多半對署方的作為感到生氣，有基層弟兄說，向來在消防隊生活的狗，多半很有靈性，不但會幫忙顧家，更是弟兄們的心靈寄託，早就把牠們當作家人，就因為一個個案，莫名其妙不能養狗，什麼鬼邏輯。