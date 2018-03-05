醋男刺死前妻新歡 判刑17年

2018-03-05 14:59

〔記者王定傳／新北報導〕男子王桂林不滿麻姓前妻離婚1個月就另結新歡，酒後與金姓男子談判時，朝金男連刺多刀致死，新北地院依殺人罪，判他17年徒刑，可上訴。

檢警調查，68歲的王男與49歲麻姓前妻結婚20餘年，去年間，麻女以王男有債務為由，要求離婚，但2人離婚後仍同住，只是睡不同房，同年8月10日，王男質問麻女：「有沒有在外面亂七八糟？」麻女回說「沒有，難道我離婚不能交朋友？」王男撂下狠話：「你們就不要讓我看到，看到就倒楣」等。

隔日晚間，王桂林與友人聚餐喝完酒後回家沒見到麻女，打電話質問；麻女男友金男獲知後，請麻女約王男談判，欲告知2人關係，雙方約在新北市永和區見面，爆發口角，王男隨即持折疊刀攻擊，甚至還2度把刀高舉到頭部以上，再往下刺殺。

金男身中8刀，其中前胸左乳內下方刺傷，深度約11公分深，刺穿肝臟左葉，刺入胃中；左鎖骨下刺傷，深度約9公分深，刺穿過左上肺葉進入腹腔，穿過心包囊左側，刺入心臟左心室壁心肌層內，警方獲報到場，王男仍持刀試圖靠近金男，警方持警棍打落他手上的摺疊刀，當場逮捕。

金男雖送醫，仍因低血容性休克、呼吸循環衰竭不治死亡，審理時，王男辯稱不想致人於死，合議庭認為，王男早已懷疑麻女出軌，雙方談判時，金男又質疑2人早已離婚，王男醋勁大發，興起殺人犯意，且他刺殺金男，刺傷及心、左肺、肝及胃，下手甚重，毫無節制，員警到場斥喝，仍不願罷休，可見殺意甚堅。