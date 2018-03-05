少年稱看姦殺電影不敢反抗 控魔術老師性侵敗訴

2018-03-05 14:58

［記者鄭淑婷／桃園報導］沈姓男子開設魔術工作室，2016年8月間被17歲就讀高二的少年指控性侵，少年哭訴被老師侵犯，他看了鬼片先姦後殺情節，擔心遭遇不測不敢反抗，桃園地院判決指出，少年全程未明確反抗，並曾稱「老師可能不知道我不要」，認為無證據顯示沈男有違反少年意願，審結判沈男無罪，全案可上訴。

2016年8月6日上午11點多，沈男以有酬方式找少男到他工作室，協助整理道具、盤點魔術材料，晚上兩人到夜市簡單吃晚餐，直到深夜11點多，沈男邀少年一起喝啤酒後各自睡著，少年指控，沈男趁他熟睡之際伸手摸他的胸，後來竟脫下他褲子性侵，他等到凌晨5點才向友人求助並報案。

沈男出庭坦承對少男撫胸、下體及口交，但他堅稱「沒有違反少年意願」，當時他喝了很多酒睡著，少年與他睡在同一張床，迷迷糊糊中好像發生了親密行為，但全程他都未使用暴力，且少年身形比他高壯、喝不多，如果他是「侵犯」，對方大可反抗。

少年則證稱，案發時他是清醒的，但老師可能以為他睡著，老師對他做那些行為時，他沒有以言語明示拒絕，只是不斷用力扭動身體反抗，這是因為事發先前與老師看了鬼片電影，裡頭上演男子姦殺女子的戲碼，他曾好奇詢問老師「男的會姦殺女子嗎」，老師雖然沒回應，但他擔心反抗可能會與電影情節一樣；少男也稱「老師可能不知道我不要」。

判決指出，少年身高比沈男高了約10公分，事發時少年意識清醒，並沒有無力反抗的情形，而少年於事發時並未明確表示或反抗，甚至也無直接下床的動作，難以認定沈男知道少年不願意，無證據顯示沈男有違反少年意願，審結判處他無罪。