假問路真搶劫 嫌犯搶女移工財物被逮送辦

身著迷彩服藏匿於果園的嫌犯發覺警方到場還匍伏前往企圖逃逸，仍被眼尖員警識破，當場壓制逮捕。（圖：草屯分局提供）

2018-03-05 14:31

〔記者佟振國／南投報導〕假問路真搶劫！南投縣草屯鎮太平路昨下午發生搶案，35歲簡姓男子騎偷來的機車，假借問路，涉嫌搶奪電子廠女外籍作業員的包包，草屯分局獲報調閱過濾路口監視器，昨深夜循線前往南投市一處果園逮人，身穿迷彩裝的嫌犯見警方到來，還匍伏前進企圖逃逸，仍被眼尖員警識破，當場壓制逮捕，今訊後依搶奪罪嫌移送法辦。

警方調查，南投市簡姓男子有毒品、竊盜、公共危險等前科，昨天上午於南投市竊取機車，下午即前往草屯鎮犯案，於太平路接近電子工廠的巷道，假借問路，攔下騎自行車路過的電子廠外籍女作業員，趁其不備搶奪包包揚長而去，棄車後再偷1部機車返回南投市，以為可以躲避警方追緝。

草屯警分局獲報調閱過濾沿途路口監視器，發現簡姓男子涉嫌重大，並藏匿在1處私人果園，昨晚出動大批警力前往南投市逮人，發現嫌犯果真躲在火龍果園內飲酒作樂，身穿迷彩裝的嫌犯察覺警方到來，還趕緊匍伏前進企圖逃逸，仍被眼尖員警識破，上前壓制逮捕，起出被害人的手機及相關證件，訊後依搶奪罪嫌送辦。

簡姓男子騎偷來的機車攔下騎自行車的電子廠外籍女作業員，假借問路後搶奪被害人包包。（記者佟振國翻攝）