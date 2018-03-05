帶女學員潛水害喪命 3教練被判刑8至10個月

2018-03-05 14:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕34歲祝姓女子2016年7月底到貢寮海邊參加潛水訓練班最後一堂課時，突然脫離隊伍，失去蹤影。待新手教練廖振宇看見鰻魚，要學員們觀賞時，後方的楊姓教練驚覺祝女脫隊，立刻通報其他教練，一起尋人，但祝女被救起時已無生命跡象。基隆地方法院認為3名教練觸犯業務過失致死罪，判處3人8至10個月有期徒刑。

檢警調查，有10多年潛水教練資格的廖閱達本應親自帶隊，帶著學員下海，但卻交給剛拿到潛水教練不到5天的教練廖振宇及楊姓教練帶著2名學員下海潛水，從事高風險運動。案發當時，兩名教練疏於指揮督導責任，未能及時在海中清點學員人數，導致祝女脫隊時無人發現才會釀成意外。檢察官訊後，將3名教練依業務過失致死罪起訴。

資深教練廖閱達向法官表示，案發當天因為身體不適，才會請另兩名教練幫忙帶隊下海，但一聽到學員失蹤，就立刻在岸際指揮調度人員協助尋找，找了多次都沒看到祝女，最後也有下海協尋，並無有過失於死的犯行。

廖振宇教練則向法官宣稱，自己當時幫林姓學員調整浮力，所以沒有回頭看，後來發現鰻魚發出聲音指示要大家過來看，卻沒發現祝女跟上來，就開始尋人。

楊姓女教練跟法官說，當時看學員們角度有點斜，且他們有點併排的情形，發現祝女不見，一度以為她跟著其他隊伍離開，但還是立刻跟廖教練說，一起尋找。

法官認為，廖閱達等3名教練，都是領有合格執照之潛水教練，知道潛水活動具危險性，而廖閱達縱然是為了推廣潛水活動而選擇低價收費，但選擇收費教學，就該盡管理人義務，提供等質同於自己10餘年潛水教練業務實務經驗之品質、教導、監控限管督導責任；而廖振宇及楊姓教練剛取得國外授予的潛水教練證照，受廖閱達委託帶領新生學員潛水，也應保障新學員潛水能平安學習，竟疏於注意避免學員脫隊，並因致被害人不幸溺水死亡。

法官考量，廖閱達、廖振宇及楊姓教練迄今均未能與被害人家屬達成和解，兩名廖姓教練依觸犯業務過失致死罪判處有期徒刑10個月，楊姓教練則判處有期徒刑8個月。