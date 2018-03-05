小吃店帳單糾紛引群架 2酒客遭毆未提告

臉書社團《黑色豪門企業》今凌晨貼出台南西港一家小吃部前打群架影片，疑帳單糾紛引起兩酒客揮拳打店家股東。（記者王涵平翻攝）

2018-03-05 13:59

〔記者王涵平／台南報導〕臉書社團《黑色豪門企業》今凌晨貼出台南西港一家小吃部前打群架影片，疑帳單糾紛引起兩酒客遭店家員工圍毆，老闆娘極力勸離，酒客受傷未提告，警方依社維法偵辦。

影片顯示，昨晚10時許，西港大橋下發生打群架，疑兩名酒客在小吃部消費後沒付錢，卻堅稱已付，怒嗆「當我是盤子」，還出手打小吃部股東，未料一出小吃部即遭8人圍毆，頭部被塑膠椅、安全帽海K，小吃部老闆娘忙勸架將雙方拉離。

佳里警分局已掌握8名施暴者身分，其中帶頭的43歲張姓男子等3嫌上午到案說明，出示影片指對方先動手，張男說，聽到櫃台爭吵聲前往了解，對方竟揮拳打人。

警方調查，兩名男子昨晚到西港新興路1家小吃部消費，結帳時發生口角，調閱監視器證實未給錢，付6千元後離去，一出大門即遭轎車、機車堵住。

兩人頭部等多處掛彩後走在路上，巡邏員警主動關切並幫忙叫救護車，送醫治療已無大礙，未提告傷害。雙方雖未提告，但全案仍依《社會秩序維護法》偵辦，可處拘役或罰金。

臉書社團《黑色豪門企業》今凌晨貼出台南西港一家小吃部前打群架影片，疑帳單糾紛引起兩酒客遭店家員工圍毆，老闆娘極力勸離，酒客受傷未提告，警方依社維法偵辦。（記者王涵平翻攝）