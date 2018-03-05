網購不滿意想退貨 檢：7日內免付運費手續費

2018-03-05 13:59

〔記者吳政峰／台北報導〕網購已成消費趨勢，賣家絞盡腦汁拍攝美麗的照片，吸引消費者目光，甚至已到達照片與實物不符的情況，有的買家摸摸鼻子認了，有的想要退費，卻被要求繳交「手續費」，對此，台灣司法人權進步協會監事、桃園地檢署檢察官王齡梓5日撰文指出，消費者保護法規定，網購7日內退貨無須負擔任何費用，買家若遭賣家扣錢，可向消保官申訴。

王齡梓表示，網購受消保法19條保護，買家原則上可於收貨7日內要求無條件退貨，且不須負擔運費及手續費，若商家以網站上已載明不得退貨或給予退貨的猶豫期少於7天，該約定均為無效，消費者可依同法43條規定，向消費者保護團體或消費者服務中心或其分中心申訴，如未獲妥適處理時，得向直轄市、縣 （市） 政府消費者保護官申訴。

近來一名網紅銷售中高價風衣，標明材質為天絲，經檢驗後卻只是聚脂纖維，王齡梓指出，這種行為可能觸犯詐欺罪，最高可處5年徒刑，如透過網路販售，還有加重刑責可能。

王齡梓解釋，賣家銷售商品時，明知商品材質為聚酯纖維，卻謊稱為天絲材質，就有可能讓消費者陷於錯誤而購買，而成立詐欺罪。如賣家刻意更改標籤上的產地，如：中國製改成台灣製，亦可能成立刑法255條妨害農工商罪「意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處1年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金」。

網購爭議多，王齡梓建議，網路購物雖然方便，消費者多到一定規模、經營已有聲譽的購物平台或大公司選購，較能保障自己權益。