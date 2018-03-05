南橫山域貓捉老鼠 7山友爬黑山被逮各開罰3千

保7總隊第6大隊及玉管處人員聯手將涉嫌爬黑山的7名山友逮捕到案。（記者謝介裕翻攝）

2018-03-05 13:47

〔記者謝介裕／南投報導〕爬黑山事件又一樁﹗

玉山國家公園管理處梅山管理站及保7總隊第6大隊，在南橫三山一帶進行巡查時，發現劉姓男子等7位民眾行蹤可疑，打算上前盤查時，怎料，劉某7人竟一邊逃跑一邊丟棄背包等重物，在山上展開一場「貓捉老鼠」戲碼，但最後仍被警方逮捕到案，且在確定違規爬黑山事證明確後，依國家公園法對7人開單告發，這也是玉山園區2年來山友爬黑山被「依法究辦」的首例。

據調查，保7總隊第6大隊配合玉管處，3日在南橫三山之庫哈諾辛山登山口進行守望勤務時，在當天下午4時30分許，在庫哈諾辛山步道0.2K處，發現劉某一行7人沿步道下山，一見到警察立即往回跑，且為減輕重量加快逃跑速度，還將背包等裝備沿途丟棄，但在警方圍捕戰術下，最後也都全部被捕。

警方表示，玉山國家公園裡頭的庫哈諾辛山、塔關山及關山嶺山等3座山，海拔高度都超過3000公尺，山友慣以「南橫三山」稱之，因對外聯繫的南橫公路在98年88水災中嚴重受創，迄今仍未完全修復，導致園區仍未外開放，也令劉某7人無從飾詞狡辯，訊後，依違反國家公園法第19條規定，對上述7人每人開罰3000元罰款。

保7總隊第6大隊大隊長黃建智呼籲山友，為維護自然生態及登山安全起見，不該心存僥倖違規爬黑山，更不應逕闖管制未開放申請之山域，除了會遭受罰款以外，若因此發生意外，小則政府將針對其搜救所支付的費用求償，大則甚至可能危及自己生命安全，不可不慎﹗