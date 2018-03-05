登向天山抄捷徑迷途 男山區受困1晚獲救

賴男（右4）與辛苦搜救的消防人員合照。（記者曾健銘翻攝）

2018-03-05 13:36

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區50歲賴姓男子，昨日下午2時許獨自到淡水區向天池、向天山健行，孰料卻因不熟山區路況，又未按指標行走，意外在山中迷失方向，只好傳送座標報案求救，但因天色昏暗，消防人員連夜搜救至今日清晨6時許才找到賴男，讓他激動地道謝：「還好有你們！」

新北市消防局第三救護大隊表示，昨日晚間6時許接獲賴男報案，指稱自己在淡水區向天池、向天山迷路，大批消防人員抵達興福寮登山口時，僅發現賴男的機車停在路邊，但因收訊不佳，遲遲聯繫不上當事人，但消防人員仍不敢大意，仍摸黑進入山區搜索。

所幸當晚賴男即傳送GPS定位座標告知自己所在處，清晨6時許消防人員才找到他，經查其並無受傷，但因整夜未眠，身體有些虛弱，最後在警消帶領下成功脫困下山。

賴男向消防人員表示，平時有爬七星山健行的習慣，昨日突然心血來潮，想到從未爬過的向天池、向天山健行，一開始還有循登山指標，但後來想抄捷徑，結果意外迷路，事後頻頻向消防人員致歉與道謝。

消防人員在今日清晨尋獲受困的賴男（右）。（記者曾健銘翻攝）