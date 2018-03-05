婦女失蹤 澎湖漁船發現遺體漂流海面上

澎湖海巡隊弟兄協助將遺體打撈上船，直接在運送回馬公隊部。（澎湖海巡隊提供）

2018-03-05 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍聖號漁船今日上午出海作業，在西嶼內垵東南1浬處海域發現一具遺體漂流，透過漁業廣播電台向澎湖海巡隊通報，請求派出警艇前往協助打撈，聖號漁船則在旁戒護，與警艇會合後順利打撈遺體，證實為通報失蹤的劉姓女民眾。

澎湖海巡隊調查指出，今日上午9時55分接獲漁業電台通報，指稱聖號漁船在西嶼內垵海域發現一具遺體，請澎湖海巡隊派艇協助處理；9時57分海巡隊通報線上巡防艇前往協助處理，巡防艇抵達現場後與「聖」船會合，隨即將該具遺體打撈上艇，並載運開進馬公港，通知家屬確認為通報失蹤的劉姓女民眾，並報請檢察官辦理相驗事宜。

根據了解，該名劉姓女民眾家屬，4日晚間9時許向轄區光明派出所報案失蹤協尋，經派出所員警沿途調閱監視器，在馬公市觀音亭發現其最後蹤影，就不再出現，直至今日遺體被人發現在西嶼內垵海域漂流，依據海上作業漁船慣例，海面上發現遺體要迅速通報，並守候在現場等待打撈上岸，是功德一件。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過海巡隊報案專線06-9215221，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障民眾生命財產之安全。

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