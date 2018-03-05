獨家》女大生遭惡狼性侵 憤而求償百萬！

2018-03-05 00:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已婚邵姓聯結車司機找網友聚會，與2名男網友帶酒醉的女大生小柔（化名）到旅館休息，邵男半夜不顧2名男網友分睡地板與沙發，偷溜上床性侵小柔、奪走其初夜；新竹地院認為，當時摩鐵房內另有2名男網友，邵男仍當著他們面前性侵，罪無可逭，依乘機性交罪將邵男判刑3年，民事庭再判賠80萬元。

女大生小柔指控，去年9月因玩手機遊戲認識邵男，事後邵男以LINE約小柔等網友到KTV唱歌、喝酒，宣稱已委請某女網友訂旅館，若喝醉可與其他女網友在獨立房間休息。

小柔依約赴會，到KTV時發覺僅邵男及另2名男網友，無其他女網友赴約，4人唱歌開喝不久，小柔即酒醉。3男凌晨時分將小柔載往汽車旅館，小柔獨自睡床上，2名男網友分別睡在地板與沙發上，邵男卻於凌晨4點多摸上床，性侵酒醉無力反抗的小柔。

小柔因人生地不熟，且當時與其他3名男性在同一房間，恐再遭不利，故不敢動聲色，未對外求救，但有用LINE告知其他網友，直到上午11點多返家，始報警處理。

小柔控訴尚在就學、未婚，卻因邵男犯罪影響對兩性看法及求職信心，終其一生與此痛苦經驗共存，且目前造成生活作息改變、心理壓力過大、憂鬱等創傷後壓力症候群，可謂承受極大痛苦；反觀邵男在檢察官偵查中矢口否認犯行、態度傲漫，實欠缺悔意。為此求償100萬元精神慰撫金。

法官認為邵男明知小柔因不勝酒力已陷於意識不清，不知及不能抗拒之狀態，為滿足一時性慾，乘機與其性交，致受有相當程度痛苦，且目前仍就讀大學，正值青春年華，平時尚需打工維持生活，並兼顧課業，人生尚未正式進入職場及婚姻階段，因妨害性自主犯罪行為而對兩性關係產生痛苦經驗，內心更因此蒙上難以抹滅陰影，已造成極大壓力與恐懼，而有憂鬱或躁鬱傾向，最後判邵男需賠償80萬元。