捷運站內老翁搭電扶梯摔倒 警員機警反應

老翁搭電扶梯時跌倒，何警員機警按停機鈕救援。（記者鄭景議翻攝）

2018-03-04 18:34

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名老翁在西門捷運站搭電扶梯時不慎跌倒往下摔落，捷運警察隊的警員何湘一見狀機警的按電扶梯停機鈕，並和一名熱心旅客合力將該名老翁攙扶至大廳層安全處所，所幸老翁沒有受傷，休息後平安返家。

警方表示，當時何員執行台北捷運西門站2018台北燈節勤務，在3號出口隱約聽到有跌倒碰撞聲響，立即機警前往查看，發現有一名老翁搭乘手扶梯時不慎跌倒並往下摔落，何員為防止老翁滾落造成踩踏事件發生，趕快按電扶梯停機鈕，並且上前攙扶老翁。

何員初步檢視該老翁無明顯外傷，先向捷運公司借用輪椅讓老翁稍作休息，並詢問老翁是否有身體不適及就醫需求，老翁意識清楚並明確表達無需就醫，經短暫休憩後，何員就陪老翁離開捷運站並協助搭乘公車返家。何員擔心老翁身體狀況，後續還電話追蹤老翁確認他安全返家，老翁事後非常感謝警方的協助及關心。

警員何湘一在捷運隊服務已19年，事發當時正好在執行本次燈節防踩踏小組任務，因此才能立即反應按下電扶梯緊急停機鈕，避免釀成更大的傷害。捷運隊為因應本次2018臺北燈節活動，分別於西門、北門站規劃防踩踏及相關維安勤務，為的就是確保搭乘捷運前往賞燈旅客安全無虞，警方也呼籲旅客搭乘捷運時如發現身體不適，隨時可向捷運公司服務人員或警方請求協助，以確保搭乘安全，平安返家。