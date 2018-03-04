疑無照酒駕撞飛智障男肇逃 70歲翁被法辦

從路口監視器畫面清晰可見，鄭姓男子被李姓老翁的自小貨車撞飛。（記者黃美珠翻攝）

2018-03-04 17:30

［記者黃美珠／竹北報導］70歲李姓老翁被控涉嫌無照且酒後駕車撞倒正過馬路的鄭姓、中度智障男子。李翁的自小貨車前擋風玻璃、右前大燈組都撞壞了，他卻把鄭男丟在寒流低溫、下著雨的省道上就落跑。被捕後聲稱「轉頭並未看見東西」，且強調是事發後才喝酒，並沒有酒駕。新竹縣竹北警分局今天依肇事逃逸等罪嫌函送李翁。

警方直言，受傷的20歲鄭姓男子出身弱勢家庭，母親跟姐姐的智能均有問題，妹妹目前就讀高中，全家就靠爸爸打零工度日。他在去年12月16日下午3點多，在自家附近的省道台15線南下61.5公里處，由西向東橫越路口要回家，走到南下外側車道的中間，適逢有家暴、公共危險前科的李翁酒後開車經過。

警方說，從事發監視器畫面顯示，李翁在撞飛鄭男之前，曾試圖煞車和閃避，但仍閃避不及，以致右前車頭狠狠把鄭男給整個撞飛拋到路外，李翁的自小貨車前擋風玻璃、右前大燈組也都因此撞壞。

警方說，案發時正值全台籠罩在強烈寒流下，低溫伴隨著不小的雨勢。李翁沒有下車察看、報警救護鄭男，反而直接在台15線南下車道上逆向迴轉、加速逃離，任由身受重傷的鄭男倒在冰冷雨水中。

幸經路人及時發現，鄭男被送醫後，因胸腹部受到強力撞擊，有多處骨折且氣血胸狀況，一度性命垂危，所幸最後仍挺過去了，近期轉危為安已經出院。警方事發後調閱路口監視器，於同日下午快5點逮到李翁且酒測，酒測值為每公升0.45毫克。

但李翁對警方說，事發時他是有感覺撞到了什麼，但回頭看卻沒有看到任何東西，所以才離開。回家後，他心情不好，於是當天下午4點才獨自在鄰居家喝啤酒、米酒各1杯，並不是酒駕肇禍。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方從事發路口監視器畫面發現，李姓老翁駕駛自小貨車迎面撞上正在過馬路的鄭姓男子。（記者黃美珠翻攝）

路口監視器畫面捕捉到李姓老翁肇事後不顧後方來車，直接在省道台15線南下車道上迴轉落跑。（記者黃美珠翻攝）