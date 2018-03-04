過家門不入非大禹 因為他…喝醉了

2018-03-04 15:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市康姓男子飲酒後步行返家，途中因不勝酒力醉倒路旁，警方巡邏行經見狀搖醒康男，好說歹說才說服他回家休息，沒想到康男不願講地址，員警只好依康男所報身分證字號查詢才輾轉得知住處，經以巡邏車載到巷口陪同步行進入，未料康男走到住處前竟過家門不入，讓員警不禁啼笑皆非趕忙叫住他：「係這間啦，麥走錯間!」

台中市第三分局勤工派出所警員林群富、陳信茂上週凌晨巡經轄區大慶街時，見36歲康男瑟縮倒臥路旁上前關心察看，發現康男身上散發濃濃酒氣已被細雨淋成落湯雞狀，只是不管員警如何叫他搖他就是呼呼大睡，過了20分鐘才喚醒。

一臉醉意康男表示剛與友人聚餐酒過三巡後，知道不能開車才走路回家，沒想到走沒多久就暈頭轉向陷入昏迷，員警說:「在這裡睡會感冒，帶你回去。」沒想到康男表示，在這睡又沒妨礙到他人，叫員警不要叫他，員警貼心提醒:「你全身都濕透，在這裡睡一定會感冒，我們送你回家，比較舒服」。好說歹說花了快1個小時才說服。

沒想到康男不願講地址，員警只好依康男所報身分證字號用警用行動電腦查詢才輾轉得知住處，以巡邏車載康男至住家巷口陪同走進去，員警看到門牌號碼與警用行動電腦顯示相符停了下來，萬沒想到康男還自顧自的往前走，渾然不知剛才已經過家門，員警趕忙叫住他:「係這間啦，麥走錯間!」康男這才往回走。

進到家門後，警方再提醒他以後喝酒別再睡外面，以免失溫過久產生休克，家屬也向警方表達感謝之意。