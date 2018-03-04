生產當天才知男友已婚 她提分手仍挨告

2018-03-04 15:33

［記者陳昀／桃園報導］陳姓人夫2014年與阮姓女子生下1名女兒，陳妻得知後氣得控告2人通姦並索賠200萬元民事賠償，但阮女辯解說自己生產當天看到身分證才知道陳男已婚，獲不起訴處分，事後她卻傳臉書訊息辱罵陳妻，判賠6000元；陳男被依通姦罪處4個月有期徒刑，民事部分判賠50萬元。

陳妻主張，2005年與陳男結婚後育有2子，一家4口感情融洽，未料2013年丈夫與阮女大搞婚外情，還到汽車旅館發生性行為，隔年9月生下1名女嬰，陳男還辦理認領登記。

阮女對此辯稱，她認識陳男時以為他單身，「生產當天需要父親身分證才發現他已婚」，因此立即提出分手、沒再聯絡，陳男也承認自己與阮女交往時沒有告知已婚，因此檢方認定阮女通姦罪嫌不足，予以不起訴。

陳妻事後向2人提出200萬元民事賠償，她說，提出刑事告訴後阮女用臉書傳訊息取其姓名諧音罵她，還說「不要把妳老公逼瘋了」、「管不住你老公，別怪老公外遇」等語，讓她身心飽受折磨，要求丈夫與阮女分別給付180萬元、20萬元精神撫慰金。

陳男坦承外遇生子，但認為求償金額太高，且婚後房產、汽車都登記在妻子名下，自己還一肩扛家中經濟中單，無力負擔高額賠償。

桃園地院法官認為，陳男外遇生女，通姦情節重大，嚴重破壞和妻子間婚姻生活，斟酌後判賠50萬元；阮女則因為傳訊辱罵陳妻，判賠6000元。