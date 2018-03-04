警察來了她先跑 男友森77

2018-03-04 14:52

〔記者許國楨／台中報導〕許姓男子與女友外出吃宵夜，開車女友為求方便隨意違停下車進入小吃店買東西獨留許男在車上，結果就這麼巧遇警方盤查，女友嚇得不敢靠近反到是許男開車門腿狂奔，跑不到十公尺就被腳程極佳的員警追上，當場在其身上起出安毒等毒品送辦，讓許男氣到連話都說不出來。

台中市第一分局公益派出所李政霖、馬加鎧日前巡經西區精誠十六街與精誠路路口時，發現一部自小客車併排停車影響交通，正要上前舉發時，坐在副駕駛座的29許男突然打開車門竄出拔腿狂奔，未料跑不到十公尺就被能極佳的李員追上制伏，當場在他身上起出重3.95公克的安非他命2包、總重3.68公克K他命2包及K盤一個帶回偵辦。

有竊盜、詐欺及毒品等多項刑案紀錄的許男供稱，當時是由同齡的王姓女友開車搭載外出，女友為求方便隨意違停後便下車去購買宵夜，自己則坐在車上等待，不久他自後照鏡看到警方走過來，因擔心身上毒品露餡才會開車門逃逸，沒想到警察竟然跑那麼快，居然跑不到10公尺就被逮捕了。

警方事後傳喚也有毒品刑案紀錄的王女到案說明，王女坦承吸毒，供稱當時見警察追趕男友便趁隙逃跑了，讓許男聽了很不是滋味，氣到一度連話都說不來，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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