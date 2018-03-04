找工作變加入詐騙集團！ 網路求職陷阱多...

民眾找工作卻遇上詐騙集團要求提供帳戶。（記者姚岳宏翻攝）

2018-03-04 14:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕近來歹徒盯上急需求職或用錢的民眾，要求寄送存摺、金融卡成為詐騙集團的人頭帳戶，民眾於網路求職時應特別留心，以免成為詐騙集團幫兇，賠了夫人又折兵。

家住雲林的季姓男子年前需要一筆周轉金，在臉書看到貸款訊息，依指示加入業務經理的LINE，對方先要他拍照身分證正反面以「查證身分有無不良紀錄」，並要求季男提供2份自己的存簿、提款卡，才同意放款30萬元。

季男起先還質疑，「為何借錢需提供自己的存簿、提款卡？」「甚至還需提供2份？」業務經理告知借款是給現金，而還款方式是每月將錢匯入自己的銀行存簿，再由借貸公司利用自己的提款卡提錢；1本匯入本金、1本匯入利息。

季男當下亟需用錢，心想「反正帳戶內也沒錢」，便依指示將存簿及金融卡透過宅急便寄送給對方；然該借貸公司卻遲未派員交付現金，反而是銀行通知季男其帳號因有詐騙款項匯入，已被設為警示帳戶，無法存提款。季男大嘆倒楣，錢不僅沒有下文，還要走一趟警局證明自己清白，真是賠了夫人又折兵。

另新竹的楊小姐年初於518及104求職網站找工作留下聯絡資料，後有自稱陳經理與她聯絡，稱該公司經營跨國投注運動彩券，由於會員輸贏結算兌匯，存取金額比較大，故需找兼職提供存簿跟提款卡給會員兌換，向楊女租用銀行帳戶，租金10天1萬元，提供越多本存摺，薪資越高。

由於標榜薪水固定，不用任何證件和印章，楊女透過網路快遞寄送自己的2本存摺及提款卡，並照對方指示更改提款卡密碼方便公司運作；當晚楊女就接到玉山銀行簡訊，通知有1筆金錢轉進又轉出，楊女截圖詢問，陳經理表示是為測試帳戶正常使用；未料翌日楊女便接獲銀行告知列為警示帳戶，而陳經理的電話及LINE從此都暫停使用。

警方提醒，民眾在找工作或有借貸需求時，應慎選管道，有任何問題可撥打165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

民眾找工作卻遇上詐騙集團要求提供帳戶。（記者姚岳宏翻攝）

民眾找工作卻遇上詐騙集團要求提供帳戶。（記者姚岳宏翻攝）

民眾找工作卻遇上詐騙集團要求提供帳戶。（記者姚岳宏翻攝）

民眾找工作卻遇上詐騙集團要求提供帳戶。（記者姚岳宏翻攝）

民眾找工作卻遇上詐騙集團要求提供帳戶。（記者姚岳宏翻攝）