摸黑撿回2萬多顆一粒眠 2男食用被判刑

吳、陳二人摸黑撿回一粒眠，分別被法院判處有期徒刑7、9個月。（記者吳昇儒翻攝）

2018-03-04 14:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子陳敏勝、吳俊宏前年11月15日凌晨1時許，聽聞有一批品質不良的一粒眠丟棄在基隆槓子寮砲台附近山坡，便相約撿拾，並將2萬4850顆一粒眠帶回家，吳男還試吃了幾顆。警方接獲線報，前往陳男家中起出藏放的一粒眠，將兩人移送法辦。基隆地方法院依違反毒品危害管制條例，分別判陳、吳兩人有期徒刑7、9個月。

警方進到陳男的租屋處時，陳、吳兩人口徑一致，向員警佯稱毒品是在場的劉男持有，害得不知情的劉男被法院羈押，但檢警事後釐清案情後，發現吳男才是主謀，將吳、陳2人約談到案。

吳俊宏見事跡敗露，只好向檢警表示，聽聞黃姓友人說槓子寮砲台附近山坡偶有人會丟棄品質不良的一粒眠，剛好自己因為吸食安非他命睡不著，聽說吃5顆一粒眠可以睡一天，所以想去碰碰運氣，約了陳男一同前往，結果找到一個黑色塑膠袋，打開一看有紅色包裝的藥錠，可能是一粒眠，便整批帶回家，並沒有要販售的意思，自己先吃了10幾顆試試看，結果無效，反而頭部疼痛，懷疑藥有問題。

陳男則向檢警宣稱自己只是配合吳男，撿拾時也是吳男爬下山坡，自己只是協助將藥品帶回家中，沒有販售的意圖，當時並沒想那麼多。

警方將該批藥品送交刑事局鑑定，發現該批一粒眠共重5公斤，但純度只有百分之一，實際含有毒品的含量只有50公克。但若依一般市價每顆150元價格售出，將可獲利370多萬元。

基隆地方法院法官認為，2人偵訊時只承認有撿拾毒品，均否認有販賣的意圖，且兩人辯詞大致相符，無積極證據證明陳、吳2男有販賣意圖，依持有三級毒品純質淨重20公克以上罪行，分別判兩人7、9月有期徒刑。

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