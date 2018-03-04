槍擊要犯林豐德最後餘黨落網 警方實彈攻堅起獲2槍、毒品

2018-03-04 13:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕在囚的前十大槍擊要犯林豐德，餘黨小弟「貴仔」劉民治（46歲），涉嫌擁槍販毒，高市刑警大隊獲報，荷槍實彈埋伏屏東市民宅攻堅，當場逮劉男及洪姓女友（29歲），起出007系列電影「空降危機」詹姆斯龐德所持的PX900手槍，以及金牛座手槍各一把，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

劉嫌坦承吸毒，但否認販賣，也否認持有槍械，他私下表示，終於不用再過躲躲藏藏、神經兮兮的日子，因為他已躲警2年時間，同時也感嘆「黨羽只剩他還沒進去，也只能認栽了」因劉的洪姓女友是毒品通緝犯，同時面對入監服刑1年。

刑大偵二隊專員陳仁正今說，3月前獲報前十大槍擊要犯林豐德的小弟「貴仔」，涉嫌擁槍自重、販毒，躲藏在高屏地區，甚至在屏東市自由路、竹田鄉及高雄市三民區都設有據點，立即與屏東縣刑大聯手追緝。

警方鎖定劉男與女友藏匿屏東市大樓租屋處，228當天荷槍實彈前往攻堅，先在地下停車場逮女友，再上樓破門衝入逮捕劉男，查獲毒品海洛因22包84公克、安毒11包139公克、現金20萬元。

警方押劉前往竹田鄉三合院，在一輛老舊機車置物箱內取出德制手槍PX900一把、金牛座手槍一把、子彈34顆。

刑大指出，貴仔自17歲就跟隨老大林豐德，1997年林豐德與警方在萬大橋發生激烈槍戰落網，貴仔則染上毒癮，2016年因毒品案被判刑3年2月，同年也因一件槍枝有其指紋，身揹兩案通緝，所幸及時逮捕入籠。

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