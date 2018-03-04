自小客衝撞加油站冒煙 「騎」上加油島影片曝光

自小客車昨天吊走，但柴油加油島仍在善後無法加油。（記者陳彥廷攝）

2018-03-04 12:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋山鄉昨天發生1起離奇車禍，1輛由陳姓男子駕駛的在晚間約7點竟衝入路邊的加油站，卻閃過該加油站長達50公尺圍牆，直接「騎」上加油島，「砰！」的1聲，加油機和收費亭應聲而倒，今天衝撞影片曝光，警方指出，疑似高速行駛卻完全沒有煞車就迎面撞上。

昨天晚間7時15分，消防局獲報，指有車輛一頭撞入加油站，且現場還冒煙漏油，一度引來消防局緊張，派遣枋寮、枋山分隊各式消防車及救護車，共計9車13人出勤，所幸到場時火勢已由加油站員工使用滅火器撲滅。

警消調查，該車上僅26歲駕駛陳男及25歲副駕駛楊女2人，楊女2左手骨折，陳男則有左大腿骨折情形，不過送醫後並要大礙，陳男供稱，當時他於台1線由北往南行駛於內側車道，卻見西邊有車要橫向轉出，嚇得他趕緊將車往右偏，不料卻撞上加油機。

警方調閱站方監視器，也發現該車逕自騎上加油島，加油機馬上倒下，現場幾無煞車痕，推判應是高速行駛下難以反應導致，所幸當時並無人在該加油島及收費亭。

「汽油車怎麼會來柴油車道！」由於撞擊聲音大，事發後驚動不少人圍觀，直說「又不是柴油車！」；加油站方則說，該批加油島去年才更新，事發時看到該車在漏油還冒煙，嚇得趕緊把油排關掉並滅火，現場全是滅火粉末，當時的員工是嚇得直說「保祐！」。

站方初估，該加油機和收費亭維修費用估計約要70萬元。警方則說，該車事前不斷切換車道行駛，也不乏在機慢車道上行駛，加上高速衝撞加油站，不排除以毀損或公共危險方向偵辦。

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