囂張小偷！半夜駕耕耘機趴趴走被逮

陳姓慣竊半夜駕偷來的耕耘機趴趴走被逮。（記者蔡宗勳翻攝）

2018-03-04 12:30

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕陳姓慣竊三更半夜駕著偷來的中型耕耘機行駛在嘉義縣義竹鄉溪洲村往鹿草鄉竹山村的偏僻產業道路，巡邏員警覺得可疑加以攔查，雖陳某辯稱耕耘機是其所有、也沒有車牌號碼供辨識，經警方鍥而不捨追查，讓陳某無法再自圓其說，坦承竊盜犯行。

嘉義縣布袋警分局義竹聯合所副所長林明鋒、警員楊軒凱，3月3日凌晨1時30分執行不定線巡邏勤務，於義竹鄉溪洲村往上溪洲之產業道路，發現有部中型耕耘機行駛，因時值深夜，形跡可疑，就一路尾隨，並通知所長沈昱騰派遣警力支援後，於鹿草鄉竹山村將耕耘機攔下。

員警查證農機陳姓駕駛人竊盜治安顧慮人口，但陳嫌一再辯稱該耕耘機係其購買，當晚是自鹿草鄉家中開出，雖然陳某堅稱自己清白，但林明鋒見其眼神閃爍，直覺內情不單純，經多方查證後，陳嫌終因言詞前後矛盾，坦承竊盜犯行不諱。

由於農用耕耘機無號牌可辨識，承辦員警漏夜查證鄰近分局派出所轄區是否曾受理農機失竊案件，後經水上分局後堀所協助找到黃姓失主，經黃姓失主查看該農機確認為其於今年1月29日所失竊之農機無誤。

黃姓失主表示，賴以為生的農機被偷1個月，原已不抱持找回的希望，尤其是台灣燈會期間、警察勤奮繁忙，還能在三更半夜破獲幾無線索的竊案，真是不簡單。