視障女台中公園想賞燈 暖警當眼化身導覽員

警員林良祐園區巡邏發現視障張女上前關心。（記者許國楨翻攝）

2018-03-04 11:56

〔記者許國楨／台中報導〕雙眼失明的視障人士張小姐到台中公園賞燈，員警巡邏見狀主動陪同張女逛逛公園內主要燈區並做簡單導覽，在員警細心陪伴解說下，張女覺得收獲很多頻頻致謝並微笑說，一路上覺得非常溫暖、安心，感覺像在黑暗中遇到光明，尤其有警察當導覽員更是很特別的經驗。

「2018中台灣元宵燈會」目前仍在台中公園展出，此次燈會有石虎家族、愛心鎖牆、led愛心花海等造型花燈，還有遠從日本青森縣平川市來的睡魔花燈和草悟道的星光遊樂園，吸引眾多遊客前來賞燈，園區內賞燈人潮絡繹不絕。

上週中午第二分局公園派出所警員林良祐於園區內巡邏時，發現一名雙眼失明的視障人士張小姐似乎在找她的小狗，便主動上前關心並給予幫助，張女表示「聽說台中公園的花燈很美，所以想要親自前來觀看燈會」，並表示「一個失明的人，欣賞的事情比雙眼看得見的人更加豐富。」她說雖然看不見實質景象，但她的生活中不能失去畫面。

聽了張女的話，讓林員深受感動，遂主動陪同張女逛逛公園內的主要燈區並做簡單的導覽，在張員細心的陪伴解說下，張女覺得收獲很多，頻頻向林員致謝，並微笑著告訴林員，一路上她覺得非常溫暖、安心，感覺像在黑暗中遇到光明，備感溫暖！尤其有親切、體貼警察當導覽員更是很特別的經驗。

公園派出所所長李銘卿表示，警察是人民的保母，不僅應做好份內工作，也應該多為需要幫助的民眾做一點，本著同理心親民愛民，讓民眾感受到警察的親切與專業形象。