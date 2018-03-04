生日變忌日 興達港駕車墜海死者確為兇嫌蕭慶仁

蕭嫌座車打撈上岸，前方擋風玻璃已全部破裂。（記者蘇福男攝）

2018-03-04 11:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕45歲男子蕭慶仁，因不滿旗山早餐店女老闆陳秋徵收留阮姓前妻，昨天（3日）上午持槍射殺陳女後，駕車逃逸，蕭嫌今天上午開車衝撞茄萣興達港碼頭水泥護欄後，連人帶車落海，經2個多小時海中搜尋，警消和海巡單位將蕭嫌和車子打撈上岸，蕭嫌早已氣絕身亡。

目擊者、34歲的駱姓釣客告訴本報記者，蕭男今天上午7點10分左右，開著白色自小客車出現在茄萣興達港碼頭，看到他就丟下1張500元和2張100元的紙鈔，告訴他「我要自殺，幫我跟警方報案！」

蕭嫌說完，就搖上車窗、催油往岸邊衝撞，駱男說，車子第1次無法撞開碼頭水泥護欄，但蕭嫌顯然死意甚堅，車子倒退後，再加足油門往前衝，車子落海後載浮載沉，約5、6分鐘後，蕭連人帶車完全沉入海中。

當時有外籍勞工打算跳海救人，但駱男建議趕緊報警，警消和海巡單位據報，出動潛水人員及救生艇打撈搜救，經2個多小時打撈，蕭嫌屍體和犯案槍枝在9點22分尋獲，半小時後車輛打撈上岸，確認車上無其他溺者。

蕭嫌打撈上岸後，早已氣絕身亡，警方從其身體特徵、穿著和車號，確認死者就是蕭嫌，同時意外查出昨天3月3日也是蕭嫌的生日，對於蕭嫌一時衝動做出傻事，生日變忌日唏噓不已！

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