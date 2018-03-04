竊賊闖空門 毛小孩機警報屋主逮賊

謝姓屋主飼養的瑪爾濟斯犬Cherry，靠著平時的反應，救了屋主一家免於遭竊。（謝姓屋主提供）

2018-03-04 11:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕Cherry妳怎麼跑出來了！彰化縣二林鎮謝姓民眾昨日下午在住家隔壁工廠工作，工作到一半，突然發現家中飼養的瑪爾濟斯「Cherry」偷溜出門了，謝男只好放下手邊工作，先把Cherry送回家，一開家門竟發現吳姓竊賊在客廳行竊，謝男當場使出一記過肩摔，把吳嫌制伏。謝男表示，Cherry有開門就會跑出來的習慣，竊賊一定是闖空門時忘記關門，才讓Cherry跑出來通報。

彰化二林建國路昨日下午發生一起闖空門事件，吳姓男子（42歲）趁謝姓屋主家門未鎖，擅自開門走入家中客廳準備行竊，寵物犬Cherry發現有人開門，以為是主人回來了，興奮衝過去，結果聞一聞發現味道不是主人，又衝到隔壁工廠，吳男見狀不以為意，繼續待在客廳行竊。

沒多久謝男抱著Cherry回家，發現吳男正在客廳翻箱倒櫃，當場喝斥「你在幹什麼！」吳男孩故作鎮定說「找機車鑰匙」，並慢慢靠近門口想溜走，出身海軍陸戰隊的謝男即時抓住吳男，使出一記過肩摔將其制伏，並大聲呼叫工廠員工幫忙報警。

真是有驚無險，謝男對此表示，平時回家一開門，Cherry就會衝出來，下午工作到一半看到牠還以為家中門沒關好，所以回家確認，結果發現家中遭小偷，幸好即時發現沒有財物損失，覺得是狗年到，Cherry帶來好運，晚餐要幫牠加菜。

二林分駐所所長陳東宏表示，吳男雖然行竊失敗可是從身上發現許多值錢物品，已調查出他另外涉及2宗竊案，訊後將依竊盜罪移送。